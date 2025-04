Tim promete dobrar a cobertura da internet 5G em São Paulo

A operadora de telefonia móvel Tim promete dobrar a cobertura da internet 5G no estado de São Paulo e prevê mais investimentos no Brasil. Durante evento na Avenida Paulista, o presidente da Tim Brasil apresentou os planos de investir R$ 1 bilhão até outubro na substituição e melhoria das antenas que fazem a transmissão. A meta é aumentar em 40% a capacidade de transmissão de dados, o que deve beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros.



