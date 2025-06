Time do Flamengo embarca para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes

O time do Flamengo embarcou no começo da noite (11) para a disputa da primeira Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Cerca de três mil pessoas acompanharam o ônibus do time até o Aeroporto do Galeão. Houve um princípio de confusão, mas sem registro de feridos.



