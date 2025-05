Tiro acidental deixa duas pessoas feridas em shopping de Campo Grande (MS)

Um tiro acidental deixou duas pessoas feridas dentro de uma loja em um shopping de Campo Grande (MS). A arma pertencia a um policial que fazia compras no local. O disparo atingiu o próprio agente e um funcionário da loja. Imagens registraram o momento em que equipes de socorro chegaram, poucos minutos após o tiro. O policial, que estava à paisana, fazia compras em uma loja de calçados. Segundo a polícia, a arma estava na cintura dele e deslizou no momento em que ele pagava a conta. Os dois feridos foram socorridos e não correm risco de morte.



