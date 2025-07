Tiroteio em Chicago, nos Estados Unidos, deixa pelo menos quatro mortos

Um tiroteio em Chicago, nos Estados Unidos, deixou ao menos quatro mortos. Durante a madrugada, três pessoas a bordo de um veículo atiraram contra quem estava saindo de uma casa noturna. 14 pessoas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. A polícia ainda procura os autores do ataque e investiga as motivações do crime.



