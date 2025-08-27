Tiroteio em igreja nos Estados Unidos deixa ao menos duas crianças mortas

Ao menos duas crianças morreram em um tiroteio em uma igreja em Minneapolis, nos Estados Unidos. O atirador feriu outras 17 pessoas antes de cometer suicídio. O local também abriga uma escola. Duas crianças estão em estado grave. Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma celebração do início do ano letivo. O atirador estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola. O presidente Donald Trump informou que agentes do FBI foram enviados ao estado para investigar os motivos do atentado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!