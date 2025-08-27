Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Tiroteio em igreja nos Estados Unidos deixa ao menos duas crianças mortas

O atirador feriu outras 17 pessoas antes de cometer suicídio

Boletim JR 24H|Do R7

Ao menos duas crianças morreram em um tiroteio em uma igreja em Minneapolis, nos Estados Unidos. O atirador feriu outras 17 pessoas antes de cometer suicídio. O local também abriga uma escola. Duas crianças estão em estado grave. Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma celebração do início do ano letivo. O atirador estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola. O presidente Donald Trump informou que agentes do FBI foram enviados ao estado para investigar os motivos do atentado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Crianças
  • FBI (Federal Bureau of Investigation)
  • Morte
  • RecordPlus
  • Tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.