Tiroteio entre policiais e criminosos assusta alunos de escola estadual na zona norte do RJ

Um tiroteio entre policiais e criminosos assustou os alunos de uma escola estadual, na zona norte do Rio. Os estudantes precisaram se abaixar nos corredores para se proteger dos tiros. A Polícia Civil realizava uma operação contra roubo de cargas, quando o confronto começou. De acordo com as autoridades, criminosos se infiltraram em um grupo de alunos. Ninguém foi preso. A escola estadual e uma creche municipal tiveram as aulas suspensas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!