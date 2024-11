TJ-SP cria núcleo para ações ajuizadas em grande quantidade

O Tribunal de Justiça de São Paulo criou um núcleo especializado para combater ações ajuizadas em grande quantidade ao mesmo tempo. O núcleo de grandes litigantes vai seguir uma tendência do Poder Judiciário e funcionará de forma totalmente online. O juiz, por exemplo, vai despachar direto do próprio gabinete no fórum ou até da casa dele. As audiências vão acontecer por videoconferência. A ideia é dar mais agilidade aos processos e diminuir custos.