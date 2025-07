TJ-SP empossa 117 novos juízes substitutos

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu posse a 117 novos juízes substitutos. A cerimônia aconteceu no Palácio da Justiça, no centro da capital paulista. 63 mulheres e 54 homens foram empossados. A média de idade do grupo é de 32 anos e meio. Os aprovados vêm de diversos estados brasileiros e agora passam a integrar o primeiro grau de jurisdição do judiciário paulista, que conta hoje com mais de dois mil magistrados em atuação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!