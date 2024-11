Tombamento de ônibus escolar deixa dez feridos em Embu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo

Um ônibus escolar tombou e deixou dez feridos em Embu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (25). Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a área do acidente e socorreram duas das vítimas. As demais foram socorridas pelo Samu. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi enviado ao local para auxiliar na ocorrência. As vítimas estão em observação, mas não correm risco de morrer. As causas do acidente estão sendo investigadas.