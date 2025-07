Trabalhadores ficam pendurados após tanque desabar em Cubatão (SP)

Dois homens que trabalhavam na reforma de um tanque industrial ficaram pendurados após a estrutura ceder, em Cubatão (SP). Eles não caíram porque utilizavam equipamentos de proteção individual e ficaram suspensos no andaime da obra. Apesar do susto, os trabalhadores foram resgatados em segurança e não sofreram ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!