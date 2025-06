Trabalhadores já podem fazer portabilidade de consignado pela carteira digital

A partir desta sexta-feira (6), trabalhadores podem migrar suas dívidas para o empréstimo consignado usando a carteira de trabalho digital. O processo requer autorização para compartilhar dados com instituições financeiras e a solicitação da portabilidade pode ser feita diretamente no aplicativo. Antes, era necessário ir a uma agência bancária para realizar esse serviço.



