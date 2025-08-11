Logo R7.com
Trabalho de resgate de possíveis sobreviventes segue na Turquia após terremoto

Uma idosa morreu e mais de 20 pessoas ficaram feridas

Boletim JR 24H|Do R7

Equipes de resgate seguem nas buscas por possíveis sobreviventes de um terremoto na Turquia. O abalo de 6,1 na escala Richter, que vai até 10, atingiu o norte do país e também foi sentido na capital Istambul. O tremor derrubou 16 edifícios, sendo que quatro deles eram habitados. Uma idosa de 81 anos morreu após ser resgatada dos escombros e mais de 20 pessoas ficaram feridas.

