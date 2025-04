Tráfego intenso em São Paulo marca início de feriado prolongado

Durante o feriadão, aproximadamente 222 mil passageiros devem embarcar pelos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, com mais de 8 mil viagens programadas. Nas rodovias paulistas, espera-se a circulação de 5 milhões de veículos até segunda-feira (21). Na noite anterior, São Paulo registrou quase 1.300 km de lentidão devido ao intenso movimento para a saída do feriado.



