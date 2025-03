Traficante espanhol procurado pela Interpol é preso em Santa Catarina

Um traficante espanhol que vive no Brasil foi preso pela Polícia Federal em Santa Catarina. O nome dele estava incluso na lista vermelha da Interpol. Os agentes entraram na casa de alto padrão onde o criminoso vivia em Florianópolis, capital catarinense. A identidade dele não foi revelada. O traficante espanhol estava foragido desde 2019 e mantinha uma vida de luxo que, segundo a Polícia Federal, era uma forma de lavar o dinheiro do tráfico internacional.



