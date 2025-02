TRE deve retomar o julgamento do pedido de cassação de Cláudio Castro nesta terça (4)

O Tribunal Regional Eleitoral deve retomar, nesta terça (4), o julgamento do pedido de cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do vice, Thiago Pampolha. O caso foi interrompido na semana passada a pedido de um dos relatores, que solicitou mais tempo para analisar o processo e apresentar o voto. Castro e Pampolha não conseguiram comprovar a destinação de cerca de R$ 10 milhões recebidos de fundos públicos e gastos na campanha que os elegeu ao governo do estado do Rio.