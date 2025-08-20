Trem bate contra caminhão que carregava gás natural no Rio de Janeiro

Um trem bateu contra um caminhão que carregava gás natural em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, houve um erro de cálculo do motorista do caminhão ao cruzar a ferrovia. O trem não conseguiu frear e bateu. O caminhão estava com a carga vazia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (20). Ninguém ficou ferido. A empresa responsável pelo trem disse que o maquinista tentou evitar a colisão.



