Trem bate contra caminhão que carregava gás natural no Rio de Janeiro

A empresa responsável pelo trem disse que o maquinista tentou evitar a colisão

Boletim JR 24H|Do R7

Um trem bateu contra um caminhão que carregava gás natural em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, houve um erro de cálculo do motorista do caminhão ao cruzar a ferrovia. O trem não conseguiu frear e bateu. O caminhão estava com a carga vazia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (20). Ninguém ficou ferido. A empresa responsável pelo trem disse que o maquinista tentou evitar a colisão.

