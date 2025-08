Trem pega fogo nos Estados Unidos e nove pessoas são encaminhadas ao hospital

Um vagão de trem pegou fogo na manhã desta segunda-feira (4), nos Estados Unidos. Passageiros precisaram deixar o local às pressas, enquanto o trem era tomado pela fumaça. Equipes de resgate foram acionadas e isolaram a área. Nove pessoas foram encaminhadas ao hospital após inalar a fumaça. As autoridades investigam as causas do incêndio.



