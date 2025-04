Três adultos e uma criança da mesma família morreram em um acidente entre o carro deles e um ônibus escolar, no Paraná. Quatro dos 15 adolescentes que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos e já tiveram alta.



