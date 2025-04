Três agentes da Polícia Rodoviária Federal morrem em acidente durante perseguição no Rio de Janeiro

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram em um grave acidente durante uma perseguição no Rio de Janeiro. Os policiais tentavam prender um motociclista que havia furado uma blitz. O motorista perdeu o controle da viatura, colidiu com outro carro, capotou e atingiu um poste. Três agentes morreram no local. Um quarto foi hospitalizado e já recebeu alta. O carro, que foi atingido, também capotou e tinha três ocupantes da mesma família, incluindo uma criança de 2 anos. O motorista do veículo fraturou a perna e foi hospitalizado, mas já foi liberado. O motociclista ainda não foi localizado.



