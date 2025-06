Três filhotes de tigre branco nascem em parque de animais em São Paulo

Três filhotes de tigre branco, espécie ameaçada de extinção, nasceram em um parque de animais na grande São Paulo. Com olhos azuis, pelagem clara e as listras características da espécie, Ravi, Aruna e Asha nasceram no dia 20 de março, mas só agora foram apresentados. Por enquanto, os filhotes permanecem exclusivamente na companhia da mãe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!