Três pessoas são internadas em estado grave após comerem torta em padaria de Belo Horizonte (MG)

Três pessoas estão internadas em estado grave depois de comerem uma torta em uma padaria de Belo Horizonte (MG). A suspeita é que o alimento estava envenenado e intoxicou um casal, de 23 e 24 anos, e uma mulher de 78 anos. As vítimas levaram o pedido para casa e retornaram à padaria com a queixa de que a torta poderia estar estragada. Médicos acionaram a polícia após identificarem uma substância parecida com chumbinho em exames da idosa. O dono da padaria prestou depoimento. Alimentos do comércio foram recolhidos para perícia.



