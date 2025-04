Três pessoas são presas em operação de combate ao roubo de cargas e veículos na zona norte do Rio

Três pessoas foram presas em uma operação de combate ao roubo de cargas e veículos na zona norte do Rio. Um dos presos era o gerente do tráfico na região, de acordo com a polícia. Os agentes também apreenderam armas e drogas, que estavam em um esconderijo na comunidade. Veículos e cargas roubadas foram recuperados. A quadrilha ainda extorquia dinheiro de moradores e comerciantes.



