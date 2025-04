Três pessoas são presas suspeitas de furtar material esportivo da CBF em Teresópolis (RJ)

Três pessoas foram presas, em flagrante, suspeitas de furtar material esportivo da CBF. O furto aconteceu na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O grupo vinha sendo monitorado desde que o corpo de segurança da CBF notou movimentações suspeitas na logística de materiais esportivos. Os três foram presos quando saíam do local com cerca de R$ 50 mil em equipamentos. Entre os itens roubados estavam bolas, chuteiras, uniformes e outros produtos exclusivos da confederação.



