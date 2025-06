Três pessoas são presas suspeitas de vazar informações sigilosas da polícia de São Paulo

Três pessoas, sendo dois policiais e um empresário, foram presas, suspeitas de participar de um esquema de vazamento de informações sigilosas da polícia de São Paulo. Segundo as investigações, eles favoreciam ilegalmente pessoas investigadas em inquéritos criminais, em troca de dinheiro e outras vantagens indevidas. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 12 milhões em bens dos suspeitos, entre eles carros de luxo e até um helicóptero. Os detidos podem responder por corrupção, violação de sigilo funcional e quebra de sigilo bancário. Se condenados, as penas podem ultrapassar 12 anos de prisão.



