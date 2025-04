Três suspeitos de envolvimento com o crime organizado morrem durante operação do Bope no RJ Os policias apreenderam três fuzis, três pistolas, um revólver, munição e drogas

Boletim JR 24H|Do R7 17/04/2025 - 17h24 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share