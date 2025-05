Três suspeitos de integrar grupo de milicianos são presos no Rio de Janeiro

Três suspeitos de integrar um grupo de milicianos foram presos em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Três dos cinco mandados de prisão foram cumpridos. Os detidos foram levados para a delegacia, e os agentes também recuperaram um carro roubado durante a ação. Segundo a polícia, o grupo criminoso recebe ordens de Luís Antônio da Silva Braga, miliciano preso em 2023. As investigações apontam que a quadrilha usa até fuzis para extorquir moradores e comerciantes da região e da zona oeste da capital fluminense.



