Troca de tiros entre criminosos e policiais fecha avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais fechou a avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro. Policiais civis e militares fizeram uma operação conjunta no Complexo de Israel. Ela tinha como objetivo capturar Álvaro Malaquias Santa Rosa, chefe do tráfico de drogas da comunidade da zona norte do RJ. Um helicóptero da PM foi atingido e teve que fazer um pouso forçado.