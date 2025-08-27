Troca de tiros entre facções rivais atinge casas de moradores no Rio de Janeiro
Por causa da violência, duas unidades de saúde suspenderam as visitas domiciliares e cinco escolas municipais ficaram sem aula
Os moradores do Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro, tiveram mais um dia de medo por causa da guerra entre facções rivais. Durante a troca de tiros entre os criminosos, várias casas de moradores foram atingidas. Os vidros das janelas ficaram estilhaçados. Ninguém se feriu.
Segundo a polícia, traficantes do Comando Vermelho, teriam tentado tomar a região, que é controlada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. O helicóptero da RECORD flagrou criminosos escondidos na mata perto da comunidade. Por causa da violência, duas unidades de saúde suspenderam as visitas domiciliares e cinco escolas municipais ficaram sem aula.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas