Trump ameaça impor tarifas severas caso Rússia não aceite cessar-fogo com Ucrânia

O presidente americano Donald Trump ameaçou impor tarifas severas caso a Rússia não aceite um cessar-fogo com a Ucrânia. O anúncio foi feito na Casa Branca durante um encontro com Mark Rutte, secretário-geral da Otan. Trump disse que as taxas serão de 100% se em 50 dias a Rússia não aceitar um acordo de paz. O presidente americano também confirmou o envio de armas à Ucrânia depois de ameaçar suspender a ajuda.



