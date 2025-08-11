Trump anuncia intervenção federal na segurança de Washington (EUA) para combater a criminalidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma intervenção federal para combater o crime e a violência em Washington, capital do país. Cerca de 800 soldados da Guarda Nacional devem ser enviados à cidade. Trump disse que Washington foi tomada por criminosos e está mais perigosa do que diversas outras capitais do mundo, incluindo Brasília. No último domingo (10), Trump também anunciou a criação de abrigos para moradores em situação de rua nos arredores de Washington, para que eles deixem a capital dos EUA.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!