Trump e Putin discutem paz na Ucrânia em reunião no Alasca

Primeira reunião presencial entre os líderes visa um cessar-fogo

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta (15), no Alasca, em encontro que pode encerrar a guerra na Ucrânia. O encontro será realizado em uma base militar americana dos tempos da Guerra Fria. O presidente americano pressiona por uma trégua na guerra com a Ucrânia, que já dura três anos e meio.

