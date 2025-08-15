Trump e Putin discutem paz na Ucrânia em reunião no Alasca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta (15), no Alasca, em encontro que pode encerrar a guerra na Ucrânia. O encontro será realizado em uma base militar americana dos tempos da Guerra Fria. O presidente americano pressiona por uma trégua na guerra com a Ucrânia, que já dura três anos e meio.



