Trump monitora possível bloqueio do Estreito de Ormuz

A secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda deseja negociar com o Irã um acordo nuclear por meios diplomáticos. Ele também acompanha de perto a possibilidade de fechamento do Estreito de Ormuz. Em meio às retaliações do Irã, Trump se reuniu nesta segunda-feira (23) com representantes do Conselho de Segurança Nacional. O presidente escreveu que todos devem manter os preços do petróleo baixos. A declaração ocorre enquanto autoridades iranianas cogitam fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás consumidos no mundo. Trump voltou a afirmar que 'danos monumentais' foram causados a todas as instalações nucleares do Irã, e que 'os maiores danos ocorreram muito abaixo da superfície'.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!