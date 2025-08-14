Trump volta a criticar o Brasil e diz que o país tem sido um parceiro comercial horrível dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil nesta quinta-feira (14). Trump declarou que há anos o Brasil "tem sido um parceiro comercial horrível", que cobra tarifas "altíssimas" sobre produtos americanos. O presidente americano defendeu a imposição de tarifas de 50% contra mercadorias brasileiras. Trump também voltou a falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.



