Turista britânico desaparece no Rio de Janeiro

Um turista britânico está desaparecido há três dias no Rio de Janeiro. Denis Kopanev, de 33 anos, foi visto pela última vez por volta das 20h30 de segunda-feira (9). Nas redes sociais, Denis se apresenta como investidor. O passaporte e os pertences do turista foram encontrados na casa que ele alugou na Gávea, zona sul do Rio. A Polícia Civil investiga o caso.



