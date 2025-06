Turista destrói estátuas com mais de dois mil anos ao invadir museu na China

Foram divulgadas imagens da invasão a um museu na China. Um turista destruiu estátuas com mais de 2 mil anos. O homem escalou a grade de proteção e entrou na área onde estão expostos os guerreiros de terracota, uma das coleções arqueológicas mais importantes do país. Segundo a polícia, ele destruiu duas estátuas de argila e precisou ser contido pelos seguranças. As autoridades informaram que ele sofre de uma doença mental.



