Turista norte-americano é baleado durante tentativa de assalto no RJ

Um turista norte-americano foi baleado durante uma tentativa de assalto em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A vítima mora em Nova York, nos Estados Unidos, e estava passeando pelo local com a mulher, quando o criminoso anunciou o assalto. O homem reagiu e foi baleado duas vezes em uma das pernas. Quando a polícia chegou ao local, o criminoso já havia fugido. O turista foi levado para um hospital e o estado de saúde é considerado estável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!