Turistas britânicos são dopados e roubados no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, dois turistas britânicos foram vítimas do golpe conhecido como ‘Boa Noite, Cinderela’ na orla de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Eles foram dopados e tiveram um prejuízo de cerca de R$ 117 mil em transferências bancárias sem autorização. A Polícia Civil busca pelas três mulheres suspeitas. Um homem gravou o momento em que um dos turistas aparece desorientado no calçadão da praia de Ipanema. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que conheceram as mulheres em uma festa na região central da cidade e que após aceitarem uma bebida, ficaram inconscientes. Segundo a polícia, uma das suspeitas já foi presa e tem 20 passagens pelo mesmo tipo de crime. Até o momento ninguém foi preso.



