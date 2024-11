Ucrânia diz que Exército coreano vai ajudar a Rússia em operações por terra

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (18) que a Coreia do Norte está preparando cerca de dez mil soldados para combater com as tropas russas. Volodymyr Zelensky já tinha falado, na semana passada, sobre os soldados, mas até então não tinha divulgado os números. Esses dez mil militares norte-coreanos estão sendo preparados para ajudar a Rússia em operações por terra. A informação foi revelada depois de reuniões com líderes da União Europeia.