UE acusa o Google de violar normas de livre concorrência no continente

A União Europeia diz que o Google violou as normas de livre concorrência no continente. O relatório ainda é preliminar, mas pode abrir caminho para que a empresa seja punida. Segundo a comissão, o Google favorece os próprios produtos em seu serviço de busca. A empresa, que já foi multada em mais de R$ 45 bilhões por violar normas parecidas, diz que a posição da União Europeia prejudicará os consumidores.



