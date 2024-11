Uma das mais conceituadas universidades do Brasil, a UFRJ, teve a luz cortada por falta de pagamento. De acordo com a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a dívida é de mais de R$ 31 milhões. Os serviços foram interrompidos em 15 instalações da instituição. Além do corte de energia, a universidade enfrenta problema com outro fornecedor, a Águas do Rio.