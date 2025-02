Uma pessoa morre e três ficam feridas em explosão de tanque com produto inflamável em Santa Catarina

Um tanque com produto inflamável explodiu em Cordilheira Alta (SC). Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Um helicóptero da Polícia Civil, equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de urgência e emergência prestaram atendimento aos feridos, que foram encaminhados ao hospital. O estado de saúde das vítimas é considerado grave.



