Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um incêndio ocorrido em uma fábrica de explosivos no norte do Espírito Santo. Destroços foram lançados a metros de distância e casas próximas foram impactadas. A polícia investiga as causas do incêndio.



