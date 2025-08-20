Logo R7.com
Universidades de medicina que receberem notas baixas no Enamed serão punidas

Elas podem ficar proibidas de oferecer novas vagas, de ter novos contratos com financiamento estudantil suspensos e ficar de fora da seleção do ProUni

Boletim JR 24H|Do R7

As universidades que receberem notas baixas no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed, poderão sofrer penalidades a partir do ano que vem. Os cursos de medicina que tiverem nota um ou dois no exame podem ficar proibidos de oferecer novas vagas, de ter novos contratos com o financiamento estudantil suspensos e ficar de fora da seleção do Programa Universidade para Todos (ProUni). As medidas foram anunciadas pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Alexandre Padilha. O Enamed é obrigatório para todos os estudantes de último ano de medicina no país. As provas serão realizadas no dia 19 de outubro.

