USP abre inscrições para programa de residência em diversas áreas da saúde

Universidade de São Paulo oferece 220 vagas em saúde com bolsas do governo federal

Boletim JR 24H

A Universidade de São Paulo abriu inscrições para programas de residência em diversas áreas da saúde. O candidato pode se inscrever no site da FUVEST. Estão disponíveis 220 vagas e podem participar candidatos que concluírem a graduação até 28 de fevereiro de 2026. As bolsas do Ministério da Saúde são no valor de R$ 4.106 e as inscrições devem ser feitas até o dia 12 de setembro.

