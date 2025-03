Vacinação contra a gripe é antecipada e imunizante começa a ser aplicado em Salvador (BA)

A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em algumas capitais e já começou em Salvador (BA). As vacinas começaram a ser aplicadas nesta quarta-feira (26) nos postos de saúde da capital baiana. A expectativa é que seis milhões de pessoas sejam vacinadas no estado. Além de Salvador, Brasília também já começou a imunização contra a gripe. O início da campanha está previsto para o dia 7 de abril em todo o país, mas o Ministério da Saúde recomendou que os municípios comecem a vacinação assim que receberem as doses. A estratégia é ampliar a proteção contra o vírus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!