Vacinação contra gripe em terminais de transporte público de SP termina nesta sexta (27)

Termina nesta sexta-feira a vacinação contra gripe em nove terminais de trem e metrô de São Paulo. Desde o início da campanha no dia 9, quase 60 mil doses foram aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois do prazo, a vacinação continua normalmente nos postos de saúde.



