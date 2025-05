Vasco apresenta Fernando Diniz como novo técnico da equipe

Nesta quinta-feira (15), o Vasco apresentou oficialmente o técnico Fernando Diniz. O treinador retorna para sua segunda passagem pelo clube carioca com a missão de tirar o time da crise. A primeira vez de Diniz no comando do Vasco foi em 2021, durante a disputa da Série B. Na ocasião, ele não conseguiu levar o time de volta à primeira divisão. Desta vez, Diniz recebeu a camisa 10 e assumiu o desafio de encerrar a má fase: já são nove jogos seguidos sem vitória, incluindo a derrota para o Lanús, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (13). Ele já comandou a equipe nesse jogo e agora foca no Brasileirão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!