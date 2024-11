Veículo com fogos de artifício e tijolos é encontrado após explosões em Brasília

Após as explosões na Praça dos Três Poderes, policiais e bombeiros atuaram para apagar as chamas de um veículo no local. O carro, com placa de Santa Catarina, estava estacionado entre o STF e o anexo da Câmara dos Deputados. No porta-malas, foram encontrados fogos de artifício e tijolos. A área foi isolada pela polícia para a realização da investigação. Imagens mostram a movimentação das equipes no local logo após os eventos.