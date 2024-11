Veja como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Belém (PA) nesta quarta (23)

Nesta quarta (23), Eder Mauro, candidato do PL à Prefeitura de Belém (PA), participou de carreata pelas ruas de uma das ilhas mais populosas da região metropolitana. O candidato, que teve 31,48% dos votos no primeiro turno das eleições, falou de investimentos na área do turismo. Igor Normando, do MDB, se reuniu com apoiadores no centro da capital paraense, onde destacou projetos em defesa dos animais. No primeiro turno, o candidato teve 44,89% dos votos.