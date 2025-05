Veja o que abre e o que fecha no feriado prolongado do Dia do Trabalhador

No feriado do Dia do Trabalhador, diversos serviços em São Paulo operam em horários especiais. Comércios e shoppings abrem a partir das 14h. Hospitais estaduais continuam com atendimento normal para urgências e emergências. O metrô e a CPTM operam até meia-noite, mas com maior intervalo entre os trens. Bancos não funcionam neste dia, enquanto o Pix permanece disponível 24 horas. As agências do INSS retomam o atendimento apenas na sexta-feira (2).



